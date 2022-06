Rodeio de Adamantina tem início hoje com entrada gratuita

Após dois anos sem rodeio por causa da pandemia, o Recinto Poliesportivo de Adamantina volta a tremer a partir desta quarta-feira, 15, com o Adamantina Rodeo Festival.

Numa realização de Cabeludo Eventos, a festa tem entrada franca nos dias 15 e 17 e parceria com o supermercado Mituo nos dias 16 e 18, além da etapa do Circuito Rancho Primavera.

O recinto ainda terá uma ampla praça de alimentação e parque.

Os shows têm a seguinte programação:

-Dia 15, Pedro Paulo e Alex

-Dia 16, Diogo e Victor Hugo

-Dia 17, Murilo Huff

-Dia 18, Leo e Raphael

O evento terá ainda a boate do Gêmeos Pub todas as noites com a seguinte programação: No dia 15, Pedro Henrique e Eduardo e Gui Martins animam a festa. No dia 16 é a vez de Pimenta Beatz e Emanuel Perez. No dia 17, Hugo e Daniel fecham a noite e pra encerrar, no dia 18, Sous Clash, André Tavares e Regiz Prado.