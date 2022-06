Mulher de 23 anos que estava desaparecida é encontrada morta

Uma mulher de 23 anos de idade que era dada por familiares como desaparecida, foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (14) em Junqueirópolis.

Segundo as primeiras informações, o corpo da mulher foi localizado em uma das lagoas de tratamento de esgoto existente na cidade.



A Polícia Civil esteve no local, acionou a Perícia Científica e posteriormente liberou o corpo para que a Funerária São Vicente o encaminhasse para exames no Instituto Médico Legal de Dracena.

As causas do óbito serão apuradas em inquérito aberto pela Polícia Civil que registou o caso como “morte suspeita”.