Caminhão carregado com gás de cozinha tomba, e cabine pega fogo na Cândido Portinari em Jardinópolis, SP

O motorista foi socorrido com ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona norte de Ribeirão Preto (SP).

O acidente aconteceu no quilômetro 325 enquanto o caminhão seguia na pista em direção a Ribeirão Preto. À concessionária responsável pelo trecho, o condutor disse que jogou o caminhão contra o canteiro central para não bater em outro veículo.

Na queda, a cabine pegou fogo por motivos ainda a serem apurados. Um poste com Wi-Fi foi derrubado e houve derramamento de óleo na pista. Alguns botijões escaparam da carga, mas não houve vazamento de gás.

Uma das faixas da rodovia está bloqueada para quem trafega entre Ribeirão Preto e Brodowski (SP), para que as autoridades façam a remoção do veículo e joguem serragem no asfalto, mas outras duas estão liberadas para o tráfego.