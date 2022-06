Adamantina foi contemplada com veículo e equipamentos que serão destinados a Defesa Civil do município

Adamantina foi contemplada com um veículo automotor cabine dupla a diesel e equipamentos para o combate a incêndios.



O anúncio da liberação do recurso para a aquisição do veículo aconteceu ontem (14) em uma solenidade no Palácio dos Bandeirantes e contou com a participação do prefeito Márcio Cardim.

De acordo com o que foi publicado no site do governo do estado, o equipamento é fundamental para que os municípios coloquem em prática a Operação Estiagem que tem como foco o combater os incêndios nas florestas.

“Queremos agradecer o governador Rodrigo Garcia e a indicação do município pelo deputado estadual, Mauro Bragato para o recebimento dos equipamentos”, afirma.