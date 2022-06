Acusado de matar e enterrar corpos de mulher e enteada no quintal é condenado a mais de 56 anos de prisão no interior de SP

O psicólogo Fabrício Buim Arena Belinato, de 36 anos, acusado de matar e enterrar corpos da esposa, de 34 anos, e da enteada, de apenas 9 anos, no dia 2 de fevereiro do ano passado, foi condenado na tarde desta terça-feira (14) à pena de 56 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. O julgamento foi realizado no Fórum de Pompeia (SP), em sessão do Tribunal do Júri, que durou cerca de de oito horas.