Contratada empresa para execução das obras de adequação da fonte da Praça Élio Micheloni

Foi publicado nesta semana o extrato de contrato nº 154/2022, firmado entre a Prefeitura de Adamantina e a empresa Júnior Rodrigues Avelaneda ME de Iacri/SP, para a execução das obras de adequação e impermeabilização dos reservatórios e instalações hidráulicas e elétricas para instalação da nova fonte da Praça Élio Micheloni (jardim central), anexo à Biblioteca Municipal.

As melhorias resultarão na modernização e reativação da fonte, com novo sistema de jatos de água, ampliação da quantidade de bicos e iluminação especial com luzes de Led.

O valor a ser pago para a empreiteira contratada prestar os serviços projetados é de R$ 315.566,72.

Com base no documento publicado, o contrato tem prazo de vigência 12 meses, ou seja, valerá de 2 de junho de 2022 a 1º de junho de 2023.

A revitalização da fonte integra uma série de inovações que prometem transformar a atual ‘cara’ do jardim central, com investimento de recursos destinados pelo Programa MIT (Município de Interesse Turístico).

Outra obra projetada, mas já em execução, é a construção de banheiros na Praça Élio Micheloni. Mais de 40% das obras estão executadas e contemplarão infraestrutura, superestrutura, cobertura, esquadrias, sistemas de instalações hidrossanitárias, sistemas e instalações elétricas, revestimentos para paredes e pisos e pintura.

A previsão de gasto na execução de todas as melhorias no jardim central – construção dos banheiros, troca de iluminação, revitalização da estrutura da fonte e, ainda, implantação da nova fonte – é de R$615.073,96 provenientes do Governo do Estado e mais R$172.966,57 em recursos próprios.