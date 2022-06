Acusado de matar e enterrar corpos de mulher e enteada no quintal é julgado no interior de SP

O psicólogo Fabrício Buim Arena Belinato, de 36 anos, acusado de matar e enterrar corpos da esposa Cristiane Pedroso Arena, de 34 anos, e da enteada Karoline Vitória, de apenas 9 anos, no dia 2 de fevereiro do ano passado, vai passar por julgamento nesta terça-feira (14), no Fórum de Pompeia (SP). O júri está previsto para começar às 9h.