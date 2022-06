Emenda de R$ 110 mil destinada ao Lar dos Velhos será utilizada para aquisição de equipamentos

O Lar dos Velhos de Adamantina foi contemplado com uma emenda de R$ 110 mil que agora poderá ser utilizado para a aquisição de equipamentos. O recurso foi destinado pelo deputado estadual Ataide Teruel (PODE) a pedido da bancada do Podemos em Adamantina, formada pelos vereadores Alcio Ikeda Júnior, Rafael Pacheco e Bigode da Capoeira.

A liberação do montante está alinhada ao PPA (Plano Plurianual) do Estado de São Paulo 2020/2023.

Alcio destacou ao Folha Regional que inicialmente o dinheiro era voltado à execução de obras de reforma, porém, o valor de uma futura contrapartida ficaria muito alto, fora da atual realidade da entidade.

“Então fizemos uma reunião com representantes do Lar, entramos em contato com o deputado para tentar fazer a alteração do objeto e, felizmente, graças à atuação do parlamentar junto à Secretaria da Casa Civil, a mudança foi autorizada”, explicou.

A verba poderá ser empregada na compra de diversos tipos de equipamentos que são essenciais no dia a dia do amplo atendimento prestado aos idosos.

“Sensibilizados com as necessidades do Lar, conseguimos a mudança. Agora, temos a certeza de que este recurso vai ser muito bem utilizado pela entidade”, finalizou Alcio.