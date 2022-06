Prefeitura realiza o lançamento das obras de adequação das futuras instalações da “Casa Afro Adamantina”

Em uma cerimônia que reuniu autoridades municipais, representantes do Conselho de Cultura, da diretoria do Jardim Primavera e dos skatistas que realizam um trabalho social no Vale das Pedrinhas, teve início às obras de adequação do local que receberá a “Casa Afro Adamantina”.

O local escolhido para abrir esse espaço que vai oferecer saúde, prestação de serviço e demais atividades será o Centro Comunitário do Jardim Primavera.

O secretário de cultura, Sérgio Vanderlei, em seu discurso, ressaltou a importância do passo que Adamantina está dando no sentido de olhar a população em geral e atender as necessidades.

O presidente do Jardim Primavera, Clovis Donizete Fiorentin “Terrinha” ressaltou que as obras darão um novo visual ao espaço e isso é muito importante, pois a população do local estava desejando que isso acontecesse a fim de dar uma utilidade para a área.

A presidente do Conselho de Cultura e idealizadora do Grupo Gangazumba de Cultura Negra, Meire Cunha, agradeceu ao prefeito pela criação do espaço.

“A ideia foi dele. Ele acreditou em nosso grupo, conheceu o projeto e não vem medindo esforços para que ele se concretize. Além disso, o Márcio se empenhou para que fosse estabelecida uma união entre os meninos que atuam no Vale das Pedrinhas, o Gangazumba e a associação de moradores do bairro”, afirma.

O prefeito Márcio Cardim ressaltou que quem faz a gestão deve trabalhar a questão da equidade social. “As ações aqui aconteceram em conjunto unindo o Vale das Pedrinhas, o Gangazumba, a Associação e a Casa Afro. O poder público está dando o pontapé inicial, mas a sociedade precisa ajudar para que o espaço seja autossustentável”, finaliza.

Sobre a Casa Afro

A implantação da “Casa Afro Adamantina” visa o reconhecimento e valorização da história e cultura afro-brasileira, promoção de políticas públicas de desenvolvimento social e econômico, justiça e enfrentamento ao racismo religioso, institucional e estrutural.

No espaço onde a Casa Afro está sendo implantada, funciona uma pista de skate com projeto Vale das Pedrinhas onde vários skatistas voluntários desenvolvem atividades esportivas com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

As obras estão sendo executadas com recursos próprios e visa ampliar o local onde será instalada a Casa Afro, reforma da pista de skate bem como do Centro Comunitário.