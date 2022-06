A loja Maçônica ESTRELA DE ADAMANTINA, não poderia deixar de aproveitar uma data tão auspiciosa como o ANIVERSÁRIO DE NOSSA QUERIDA ADAMANTINA, para vir a público externar nossa imensa gratidão por essa comunidade, na qual convivemos há bastante tempo. As histórias da Estrela de Adamantina e da Cidade Jóia se entrelaçam pois, desde 24 de Junho de 1949, data em a loja foi fundada, participamos do seu progresso e desenvolvimento.



Esteve presente em muitos dos momentos importantes para o progresso e desenvolvimento do Município, desde as diligências para a Emancipação Político-administrativa, entre tantos outros.



Os propósitos de juntos buscar novos marcos de desenvolvimento se renovam.



No último dia 08 de Junho, em solenidade realizada no seu Templo na Avenida Dep. Cunha Bueno, tomou posse a Nova Diretoria da loja. Junto com os demais membros desta Instituição renovou-se a disposição de atuação junto à esta comunidade, para que juntos possamos buscar a melhoria da qualidade de vida de todos os que aqui residem.



Parabéns Adamantina!! Que Deus, O Grande Arquiteto do Universo, continue a nos Iluminar e cubra de bençãos nossas Famílias, Nossa Cidade e Nosso BRASIL!!! Muito Obrigado.