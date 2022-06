Adamantina deixa de obrigar uso de máscara e passa a “recomendar” o seu uso em ambientes fechados

De acordo com comunicado, considerando que o município está com os casos de COVID-19 controlados, que não há nenhum paciente internado e seguindo o que recomenda o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Adamantina informa que a partir de hoje (10), o uso de máscaras deixa de ser obrigatório em ambientes fechados, passando a ser recomendada a utilização.

As medidas poderão ser revistas de acordo com a situação epidemiológica do município.