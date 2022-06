Quase duas toneladas de droga são apreendidas em carga de móveis

O homem de 58 anos, que dirigia o caminhão com a carga de maconha, foi preso em flagrante por tráfico de droga.

O veículo, com placas de Serra (ES), foi abordado pela fiscalização no km 461 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), quando trafegava no sentido Pirapozinho (SP)–Regente Feijó (SP).