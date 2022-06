Pró-reitoria de Extensão da UniFAI promove I Curso de Inverno de 20 a 24 de junho

A Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina (PROEXT/UniFAI) irá promover de 20 a 24 de junho, no Câmpus II, o I Curso de Inverno – UniFAI 2022, com abrangência para as áreas das Ciências Biológicas e da Saúde. Serão ofertadas 100 vagas no período noturno.

O curso gratuito visa revisar conteúdos referentes à Morfologia, Organização, Tipos e Funções das Células Eucariontes e Procariontes, integrando os conhecimentos da Biologia Celular, Genética e Microbiologia, por meio de metodologia teórica e prática.

“A proposta surgiu a partir de um diagnóstico dos docentes frente a dificuldade que grande parte dos alunos possuem, quanto aos conceitos básicos que serão necessários e aplicados ao longo da graduação, bem como, na sua prática profissional”, ressalta a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Drª Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

Das 100 vagas, 80 são para estudantes da UniFAI dos cursos das áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, com prioridade aos 1° termos, e 20 vagas para alunos que cursam o 3° ano do Ensino Médio nas escolas de Adamantina.

Os coordenadores e coordenadoras da graduação irão participar da organização e execução do curso. “A contribuição de todos os coordenadores será de grande valia, para que este curso de inverno seja um sucesso e consigamos promover a integração dos cursos, com objetivo único de melhorar e qualificar o processo ensino-aprendizagem”, pontua Liliana.

A programação do I Curso de Inverno está disponível em: https://sites.google.com/fai.com.br/evento-de-extensao/programacao. Para a participação, é necessário preencher um formulário de inscrição no link https://sites.google.com/fai.com.br/evento-de-extensao/pagina-inicial.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail proextensao@fai.com.br.