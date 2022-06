Pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina, Osvaldo Cruz e Dracena participam de Treinamento de Salvamento Veicular

O Pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina, Osvaldo Cruz e Dracena participam durante todo o dia de um treinamento de salvamento veicular ministrado pelo sargento Cacciatori do 14ª Pelotão de Presidente Prudente.

A ação visa levar até os participantes novas técnicas a fim de tornar o procedimento mais seguro em uma região marcada por muitas estradas. O foco está em atualizar o conhecimento dos bombeiros para a retirada de vítimas que ficam presas nas ferragens.

De acordo com o sargento, o foco no treinamento está em organizar a ocorrência de forma completa. “Essa medida é fundamental, pois tornará o atendimento ainda mais rápido, aumentando assim as chances da vítima”, explica.

Os bombeiros aprenderam sobre como preparar a cena de forma segura, estabilizar o veículo, acessar a vítima, promover o desencarceramento e, por fim, fazer a retirada da vítima.

Conforme o sargento, a atuação dos profissionais na ocorrência seguirá a função que cada um tem na viatura. Durante o treinamento, as técnicas de corte de veículos também serão atualizadas.

Segundo o Tenente Poli, o treinamento de salvamento veicular é de suma importância para a atualização técnica do efetivo. “Com esse treinamento, temos a oportunidade de aprimorar os conhecimentos adquiridos, empregando técnicas novas e mais eficientes com o intuito de estar cada vez mais capacitado para cumprir a nossa missão de atender a população da melhor maneira possível”, finaliza.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Planejamento, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN) e da Secretaria de Saúde.