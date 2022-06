Paróquia Santo Antônio de Pádua promove Tríduo em Louvor ao Padroeiro de Adamantina

Com início nesta quinta-feira (9), a partir das 19h30, atividade propõe reflexões sobre a vida e os ensinamentos do Santo, como pregador do Evangelho e doutor da Igreja

No dia 13 de junho a Igreja celebra um dos santos mais populares do mundo: Santo Antônio de Pádua. Conhecido por seus inúmeros milagres, com devotos não somente na Europa, mas como também nas Américas e demais continentes.

Para refletir mais sobre a vida e ensinamentos do Santo, conhecido como exímio orador, pregador do Evangelho e doutor da Igreja, a Paróquia de Santo Antônio de Pádua inicia hoje o Tríduo em Louvor ao Padroeiro de Adamantina. As exposições serão conduzidas pelo padre José Carlos Vicentin.



Na quinta-feira (9), às 19h30, será realizado Terço Bíblico, seguido de meditação do tema “Pão da Palavra”, com a participação das comunidades rurais. Na sexta-feira, também às 19h30, será realizada Adoração ao Santíssimo, seguida de exposição temática “Pão da Eucaristia”, com a participação das comunidades urbanas. E, no dia 11, haverá celebração de Missa, às 19h, seguida de meditação com o tema “Pão dos Irmãos”, com a participação das pastorais, movimentos e grupos.

Nos dias 11 e 12, como gesto concreto, os fiéis podem realizar a doação de alimentos não-perecíveis, que podem ser entregues antes das celebrações.



No dia 13, Dia do Padroeiro, será realizada Missa Festiva de Santo Antônio de Pádua, às 9h.

História

No Brasil, quando falamos em Santo Antônio logo lembramos de sua fama de “casamenteiro”, mas a vida e testemunho de fé do Padroeiro de nossa Comunidade o colocam em posição que vai além dessa devoção antoniana. Chamado também de “o doutor evangélico” possui grande contribuição para a Igreja.



Nascido no ano de 1195, em Lisboa, foi batizado como Fernando pelos pais Martinho de Bulhões e Teresa Taveira.



Aos 15 anos, atendendo ao chamado de Jesus ingressou no Convento dos cônegos de Santo Agostinho, em São Vicente. Após dois anos, solicitou transferência para o mosteiro de Santa Cruz, de Coimbra, onde teve o primeiro contato com frades franciscanos, que se hospedavam no convento e, pouco tempo depois acabaram sendo martirizados em Marrocos, tendo seus restos mortais traslados para Coimbra.



Fernando pôde então contemplar os corpos daqueles mártires, situação que o tocou tanto que deixou os agostinianos para vestir a túnica grossa e marrom dos franciscanos. Foi para o Convento de Olivais, onde adotou o nome de Antônio.



Depois de estudar a regra franciscana, partiu para o Marrocos. Porém após ser acometido de uma enfermidade, teve que retornar a sua terra natal. No caminho de retorno devido a uma tempestade e ventos contrários, o navio foi arrastado para a distante Sicília, e permaneceu ali por dois anos.



No dia 8 de maio de 1221 foi para Assis para participar de um dos capítulos da ordem, era um entre muitos naquele momento. Quando quase todos os conventuais partiram, Antônio foi notado por Frei Graziano, ministro provincial da Romagna.



Em setembro do ano seguinte, durante as ordenações sacerdotais dos religiosos dominicanos e franciscanos, na cidade de Forlì, nenhum dos presentes aceitou dirigir o habitual sermão, o que levou o superior de Montepaolo a convidar Antônio.



À medida que o discurso se desdobrou, em latim fluente, com profunda fundamentação teológica e espiritualidade envolvente, ficou latente a missão de Santo Antônio como pregador na Romagna, e região do sul da França e na Itália. Antônio também foi convidado a ensinar teologia em Bolonha, onde permaneceu por dois anos.



Em 1230, foi liberado das posições de governo da ordem e recebeu o novo papel de “pregador geral”, com a faculdade de ir livremente onde ele considerasse apropriado, para representar a Ordem no Papa Gregório IX.

Pádua

Em Pádua, Antônio fez algumas viagens relativamente curtas e, em uma sexta-feira, 13 de junho de 1231, veio a morreu precocemente, aos 36 anos, acometido por uma doença.



O Santo foi sepultado em Pádua, na pequena igreja de Santa Maria Mater Domini, o refúgio espiritual do Santo nos períodos de intensa atividade apostólica.



Um ano depois de sua morte, a fama dos muitos prodígios realizados convenceu Gregório IX a queimar as etapas do processo canônico e proclama-lo Santo em 30 de maio de 1232, apenas 11 meses depois de sua morte. A igreja fez justiça à sua doutrina, proclamando-o em 1946 “doutor da igreja universal”, com o título de Doctor Evangelicus.



Os Sermões Antonianos foram considerados como as mais notáveis obras literárias de natureza religiosa compilada em Pádua durante a Idade Média. Até hoje seus sermões são lidos e estudados.

Bênção do Pão



Como Santo Antônio foi sepultado numa terça-feira este dia da semana lhe é consagrado.



Já a tradição da bênção dos pães deve-se à fé de uma senhora, de Toulon na França, que por ter alcançado uma grande graça por intercessão de Santo Antônio, resolveu distribuir pães aos pobres em sua homenagem.



Desta ação de gratidão e misericórdia surge a bênção do pão de Santo Antônio, tendo na caridade para com os mais necessitados o seu foco.