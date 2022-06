Ave Cristo completa 28 anos de atividades em Adamantina

Após surgir de reuniões de um grupo de pessoas movidas pelo ideal Cristão de servir ao próximo, o Ave Cristo (Centro de Aprendizagem e Vivência Espírita) em 2022, completa 28 anos em Adamantina.

Com um trabalho dedicado às múltiplas atividades voltadas às doutrinas do princípio da codificação espírita elaborada por Allan Kardec e também dedicado à assistência ao próximo com o intuito de fazer o bem e praticar a caridade, o Ave Cristo tem se destacado ao longo dessas quase três décadas.

Segundo a presidente Ivoni Ramos, o Centro de Aprendizagem e Vivência Espírita tem importância fundamental. “Não apenas para nós, que precisamos estudar a doutrina espírita, mas, também para aquelas pessoas que têm as suas aflições e nos procuram mesmo não sendo espíritas. E, dentro dos padrões evangélicos, acolhemos todos que vêm até nós”.

O atendimento público é feito toda segunda-feira com Exposição Evangélica por meio do Livro dos Espíritos e em seguida dado Passe, bem como de quarta-feira, das 16h às 17h, existe o plantão de Passe.

“Nós estudamos a doutrina espírita no Livro dos Espíritos e também o Evangelho de Jesus. A partir disso buscamos colocar em prática aquilo que aprendemos em benefício do próximo, porque o maior mandamento é Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”, acrescentou.

Todo ano, no mês de agosto, o Ave Cristo promove o tradicional Mês Espírita. E para 2022 o evento já está sendo preparado. A programação será online, no Facebook, e terá a participação de importantes palestrantes, como o juiz de direito Dr. Donizete Pinheiro, a médica Dra. Elaine Aldrovandi, a psicóloga Dra. Simone Braga e o médico Dr. Antônio Dantas.

“Aproveito a oportunidade para já convidar os nossos frequentadores e aqueles que têm vontade de conhecer e participar do Ave Cristo. Podem ter certeza que serão muito bem recebidos”, disse Ivoni.