Ambulância que transportava paciente se envolve em acidente com carro e caminhão em rodovia de Barra Bonita

Uma ambulância da Secretaria de Saúde de Jaú (SP) que transportava uma paciente de 91 anos e seus familiares se envolveu em um acidente com um caminhão e um carro na tarde desta terça-feira (7), na Rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado, em Barra Bonita (SP). A colisão foi registrada no quilômetro 168.

De acordo com a assessoria da Prefeitura de Jaú, a ambulância voltava para o município com uma paciente de 91 anos que realizou uma biópsia em outra cidade.

Na altura de Barra Bonita, um caminhão teria acertado a traseira da ambulância, após o veículo parar em um cruzamento com parada obrigatória. Em decorrência do impacto, a ambulância bateu no carro que estava à sua frente. A polícia ainda investiga as circunstâncias do acidente.

Os ocupantes da ambulância, inclusive o motorista, foram encaminhados à Santa Casa de Jaú. Os familiares e o motorista tiveram ferimentos leves e foram liberados. A paciente que estava sendo transportada segue internada.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o trânsito precisou ser desviado no local por cerca de uma hora para o atendimento das vítimas e remoção dos veículos. Durante o período, o trânsito seguiu com o sistema pare e siga.