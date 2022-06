Poupatempo de Adamantina será colocado em funcionamento neste mês, afirma Prefeitura

Após entraves burocráticos ligados ao processo licitatório de adequação do imóvel que abrigaria a unidade, o Poupatempo de Adamantina será colocado em funcionamento neste mês de junho.

A inauguração foi anunciada por meio das redes sociais pelo prefeito Márcio Cardim na noite da última quarta-feira (1º), quando ainda estava em São Paulo e teve a confirmação do Governo do Estado.

O futuro posto de atendimento na Cidade Joia será instalado no prédio onde hoje é o Ganha Tempo, localizado na Avenida da Saudade, próximo do Parque dos Pioneiros.

De acordo com informações do Governo, a unidade adamantinense contará com sistema Balcão Único e atendentes multitarefa, o formato mais moderno e inteligente do programa. Com capacidade para realizar cerca de 130 atendimentos por dia.

A implantação do Poupatempo em Adamantina foi viabilizada por meio de convênios entre os governos estadual e municipal.

A parceria permite ainda a inclusão de serviços municipais nos canais digitais do programa. Além da Prefeitura e do Estado, a implementação conta com a participação do Detran.SP, o que possibilitará um modelo de atendimento modernizado, com os órgãos integrados, permitindo colocar serviços públicos mais próximos da população.

Com a efetivação do funcionamento em Adamantina, além dos serviços disponibilizados pelo Poupatempo, serão mantidos o Banco do Povo, o Procon e o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) que atualmente estão ligado ao Ganha Tempo Municipal.

A data escolhida neste mês para a inauguração ainda não foi anunciada pela Prefeitura.