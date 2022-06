Memória, Música e “Feira Livre” na estação Recreio.

“A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez.” (Friedrich Nietzsche)

Ao prof. Dr. Gilson João Parisoto (in memoriam), dedico!

Sérgio Barbosa / UniFAI-Cultura FM

Desenvolver atividades relacionadas com a cultura, torna-se uma missão complicada para aqueles que estão comprometidos com tais ações, portanto, faz-se necessário estar sempre em “estado de alerta” quanto aos possíveis problemas e assim por diante.

Entretanto, também, deve-se registrar que o retorno do “Programa Feira Livre” no domingo passado, 5, ainda, no mesmo local que era realizado no passado, ou seja, Estação “Recreio”, demonstrou que desafios existem para serem superados.

Iniciativa e promoção

A realização do “Feira Livre” ocorreu por meio da iniciativa e promoção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, também, apoio cultural das Rádios Cultura FM e Life FM.

Marcaram presença em quase duas horas de programação musical, a dupla adamantinense “Carlinhos e Damião”, músicos conhecidos na cidade e região, assim, pode-se considerar que a “memória” do passado foi preservada por meio desta apresentação para o público que esteve prestigiando o retorno do “Feira Livre”.

A denominada música “sertaneja de raiz” ou “caipira”, voltou a ser “tocada, cantada e ouvida” naquele espaço cultural tão especial, bem como, nas idas e vindas das pessoas que apareceram para suas compras de domingo na “Feira”.

Ah! Não se pode esquecer dos salgadinhos, neste caso específico, do famoso “pastel da feira” para uma aproximação mais de acordo com as atividades de lazer e tudo mais.

Em julho, tem mais…

Considerando que o retorno do “Feira Livre” e, de acordo com pesquisas “boca a boca” realizada no local com o público e feirantes, as atividades realizadas estiveram de acordo com o esperado pela Organização, a saber: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Rádios Cultura FM e Life FM.

A apresentação da programação esteve com o radialista Jô Lima, locutor experiente nesta área musical, tendo em vista que Jô conduziu as atividades com profissionalismo e apoio da dupla “Carlinhos e Damião”, além do público e apoio da Equipe organizadora.

Portanto, em julho tem mais um Programa “Feira Livre” e a data prevista é o primeiro domingo do mês, ou seja, dia 3, porém, desta vez, no horário das 9h30 às 11h.

Tais iniciativas estão de acordo com o planejamento em desenvolvimento pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina- SMCT, tendo em vista o retorno das atividades presenciais em todas as áreas do mercado.

Porém, deve-se considerar que a “Prevenção” continua sendo a marca registrada nestas atividades específicas, pois, “todo cuidado é pouco” em tempo de Pandemia.