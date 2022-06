Em votação dividida, vereadores aprovam PLC sobre férias e recesso dos professores municipais por 5 a 4

Durante a sessão ordinária realizada na noite de ontem (segunda-feira) na Câmara Municipal, a votação do Projeto de Lei Complementar nº 012/2022, que altera o Capítulo X, da Lei Complementar Municipal nº 94, de 22 de novembro de 2007, ficou bastante dividida. Mas, no final, a proposta apresentada pelo Poder Executivo acabou aprovado por 5 a 4, com a necessidade do ‘voto de minerva’ do presidente do Legislativo, Paulo Cervelheira (PV).

O PLC previa regulamentar os períodos de férias (30 dias) e de recesso (15 dias) aos professores da Educação Municipal.

O plenário da Câmara ficou tomado por representantes da categoria, que empunhavam faixas e cartazes com frases de reivindicação e protesto relacionadas ao teor do Projeto.

Após os vereadores se manifestarem quanto as suas posturas relacionadas ao que estabelecia o PLC, foi aberta a votação. Foram contra o Projeto: Alcio Ikeda Junior, Rafael Pacheco e Bigode da Capoeira – todos do Podemos – e Cid Santos (União Brasil), afirmando que a propositura tiraria direitos dos professores e que não houve diálogo do Executivo para resolver a questão. Do outro lado, foram favoráveis: Hpelio Santos (PP), Noriko Saito (PV), Ricardo Cangirão ‘Riquinha’ e Aguinaldo Galvão – ambos do União Brasil.

Ao configurar o empate em 4 a 4, o presidente teve que votar e então concretizou a aprovação do PLC.

“O que estamos discutindo aqui hoje não são só esses 45 dias de férias, mas o que incide sobre esses 15 dias a mais, o 1/3 a ser pago. A Prefeitura não paga o 1/3 sobre o recesso, porque a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e a Constituição Federal não permitem, já que não são férias. O direito de vocês, professores, estão garantidos pela CLT e pela Constituição e nenhum será tirado. Os professores têm 30 dias de férias e 15 de recesso. A gente entende que é uma profissão extremamente desgastante. E não desmerecendo a categoria de vocês (professores), mas penso também nas outras categorias, e não vejo problema em estar aqui tentando corrigir algo. Eu não posso legislar simplesmente por uma categoria apenas, mas sim pela população como um todo. Eu sei o que implica um voto, lá ou cá, mas, nesta noite, com a minha consciência tranquila e plena, voto a favor do projeto do Executivo”, declarou Paulo.

O PLC foi então devolvido à Prefeitura pela Câmara e será sancionada a Lei com a nova redação.