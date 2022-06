Deputado Reinaldo Alguz e Prefeitura de Adamantina anunciam repasse de recursos para as entidades

Em reunião realizada na manhã de ontem (6) no Anfiteatro Fernando Paloni e que contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, do deputado estadual Reinaldo Alguz, do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, vereadores e representantes das entidades do município, o parlamentar anunciou o repasse de R$ 400 mil para as entidades com complemento de R$100 mil em recursos municipais. Com o montante, cada entidade receberá R$ 50 mil.

O prefeito Márcio Cardim agradeceu o valor destinado ao município pelo deputado e relembrou ainda todas as emendas que ele repassa para as obras de melhoria no prédio da Santa Casa.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, também pontuou o trabalho feito em parceria com o deputado.

Já Reinaldo Alguz, ressaltou a atuação da Prefeitura de Adamantina, da Câmara e reforçou todo o trabalho que ele vem desenvolvendo em parceria com o deputado federal, Enrico Misasi.

A secretária de Assistência Social, Andreia Regina Ribeiro, agradeceu a parceria que a pasta tem com as entidades e parabenizou pelo trabalho que elas vem desenvolvendo tanto na área da saúde como na Assistência Social.

O secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, também agradeceu por mais esse repasse de 500 mil reais que auxiliará o município no desenvolvimento de diferentes ações.

Carlos Roberto Bocchi Pereira, presidente da APAE, ressaltou que o repasse vem com um incentivo ao trabalho em um período em que os custos vêm subindo demasiadamente.