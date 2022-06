Em Adamantina, PM Rodoviária prende motorista embriagado; estava com habilitação vencida desde 2017

Um homem de 45 anos, morador em Dracena, foi preso por em flagrante na noite deste domingo (5) pela Polícia Militar Rodoviária, em Adamantina, por dirigir embriagado. Ele foi flagrado durante fiscalização do policiamento na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), altura do km 595+300.

Conforme a PM Rodoviária, a abordagem ao veículo foi às 23h41, dentro da “Operação Sufoco”. O automóvel GM Classic, com placas de Dracena, foi parado para fiscalização, quando a equipe constatou que o condutor apresentava indícios de embriaguez alcoólica, por apresentar olhos avermelhados e odor etílico.

Convidado, o homem realizou o teste do bafômetro, que resultou em 0,97 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, expelido dos pulmões, e ainda foi constatado que realizava a condução do veículo com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), vencida no ano de 2017.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e apresentado pela PM Rodoviária ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde o caso também foi registrado. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.200,00, não paga, fiando o homem preso na cadeia local, à disposição da justiça. Ele deve ser apresentado nesta segunda-feira (6) para audiência de custódia. O veículo foi recolhido ao pátio.