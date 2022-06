Atendimentos na carreta “Mulheres do Peito” tem início amanhã (7) em Adamantina

Adamantina recebeu a carreta da mamografia “Mulheres do Peito”. A ação é um programa da Secretaria Estadual da Saúde que oferece exames gratuitos de mamografia para mulheres, o recebimento do veículo conta com o apoio do deputado estadual Mauro Bragato.

De acordo com a secretaria de saúde, os atendimento tem início amanhã (7), às 8h. Serão distribuídas na carreta que está em frente ao Centro Integrado de Saúde 25 senhas no período da manhã e mais 25 senhas no período da tarde de segunda a sexta-feira e aos sábados 25 exames também serão realizados.

Os exames poderão ser gerados por SADT (no sistema gerencial) e assinados pelas Enfermeiras. Na faixa etária de 35 a 49 anos, é necessário a apresentação dos documentos pessoais (RG, CPF, cartão SUS e carteira de vacinação Covid) e solicitação do exame assinado pela enfermeira.

Na faixa etária de 50 a 69 anos, é necessário a apresentação apenas dos documentos (RG, CPF, cartão SUS e carteira de vacinação Covid).

Na faixa etária de 70 a 75 anos incompletos, a mulher deve fazer a apresentação dos documentos (RG, CPF, cartão SUS e carteira de vacinação Covid) e solicitação do exame assinado pela enfermeira.

Na faixa etária acima de 75 anos, é necessário a apresentação dos documentos (RG, CPF, cartão SUS e carteira de vacinação Covid) e solicitação do exame assinado pelo médico.

As interessadas na realização do exame devem procurar as unidades básicas de saúde para retirarem o pedido, caso necessário.

“Venha até a carreta e nós teremos o privilégio de realizar o exame, pois estamos trabalhando na prevenção”, afirma o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino.