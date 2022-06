Programa Feira Livre volta à Estação Recreio neste domingo, 5

Em tempo, ainda, de pandemia, deve-se considerar que “todo cuidado é pouco”. Porém, apesar destes desencontros com a prevenção em todas as áreas do mercado, torna-se necessário continuar a caminhada de um jeito ou de outro.

Faz alguns meses que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) vem desenvolvendo diversas atividades focadas na área da Cultura em Adamantina, portanto, neste cenário plural para o cenário artístico, também, acertou-se de comum acordo por meio de uma parceria entre a Secretaria e a Rádio Cultura FM (99,3 MHz), o retorno do Programa “Feira Livre”.

Parceria e retorno

Portanto, tendo em vista que a iniciativa do retorno do “Feira Livre” foi da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, porém, com apoio institucional da Rádio Cultura FM, emissora educativa mantida e administrada pelo Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), bem como da Cátedra Unesco/Umesp de Comunicação para o Desenvolvimento Regional.

Desta forma, definiu-se pela data de 5 de junho, das 9h às 11 horas, no local de sempre, ainda, como parte das atividades e programação do aniversário de Adamantina.

Carlinhos & Damião

Com uma carreira de mais de 20 anos pela estrada da música “tradicional sertaneja”, deve-se considerar que a dupla, Carlinhos & Damião, possui um currículo que dispensa maiores comentários quanto a formação musical e experiência artística desde o ano de 2000.

Desta forma, pode-se registrar que o retorno do “Feira Livre” está com o sucesso mais do que garantido com tal apresentação, ou seja, Carlinhos & Damião, estão confirmados no dia 5 de junho, das 9h às 11 horas, na Estação Recreio com um “show especial” para a comunidade adamantinense.

Cultura comunitária

Tais eventos são necessários para que a proposta que envolve todas as áreas afins aos objetivos da Cultura possam estar em sintonia com a comunidade. Assim, a parceria entre a SMTC e a Rádio Cultura FM está de acordo com os projetos afins aos objetivos que envolvem atividades diversas mediadas pelo Setor Público municipal e projetos de Extensão com apoio da UniFAI via Rádio Cultura FM.

Também, a realização deste “Feira Livre” conta com o apoio cultural da Rádio Life FM (109,7 MHz), emissora comunitária de Adamantina.

A população adamantinense e da região está convidada para participar desse encontro no dia 5 de junho com o retorno do “Feira Livre” e participação da dupla Carlinhos & Damião.