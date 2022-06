Neste sábado tem a 22ª Festa Junina da Vila Freitas

Será realizada neste sábado (4 de junho), a partir das 18h, a 22ª edição da Festa Junina da Vila Freitas, na Rua Antônio Félix de Freitas, acesso da Avenida Rio Branco ao Centro Comunitário do bairro.

O tradicional evento, organizado e promovido pela Associação de Moradores, contará com decoração especial e som ao vivo.

Haverá barracas com comidas caipiras (bolos, doces, pastéis, cachorro quente e pipoca), também bebidas típicas (quentão e vinho quente), além do completo serviço de bar (cerveja, água e refrigerante) e o delicioso churrasco (espetinho de carne e kafta). E, ainda, a barraca do peixinho para a criançada.

Toda a renda arrecadada com o evento é destonada aos serviços desenvolvidos no bairro pela própria Associação.

“Convidamos os nossos moradores e também toda a população adamantinense para prestigiarem a nossa Festa Junina neste sábado. Todos serão muito bem-vindos”, chamou a presidente Maria Claudino.