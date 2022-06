Motorista de ônibus morre em acidente com caminhão

O ônibus, que saiu de Mato Grosso do Sul com a destino a São Paulo, bateu na traseira do caminhão, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Ambos os veículos seguiam no sentido Capital/Interior.

O motorista do transporte de passageiros, que não teve sua identidade divulgada até a publicação desta matéria, ficou preso às ferragens e morreu no local. Além dele, um guia ficou gravemente ferido e outros seis passageiros sofreram escoriações.