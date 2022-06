Carreta de Mamografia estará em Adamantina na próxima semana

O deputado estadual Mauro Bragato informou que recebeu a confirmação do governo do Estado, que atendendo sua solicitação, Adamantina receberá a Carreta de Mamografia, do Programa ‘Mulheres de Peito’.

O consultório móvel chega no dia 5 de junho e os atendimentos começam no dia 7 e seguem até o dia 18.

O programa ‘Mulheres de Peito’ da Secretaria Estadual da Saúde do Governo do Estado de São Paulo oferece exames gratuitos de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, sem necessidade de pedido médico. Para mulheres mais jovens é necessário apresentar o pedido assinado por médico da rede pública ou particular, além de RG e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem – serviço da Secretaria que emite laudos à distância, na capital paulista. O resultado sai em até 48 horas após a realização do procedimento.