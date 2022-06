ARTIGO: De volta ao mesmo lugar nesta Província do faz de conta…

“Por detrás da alegria e do riso, pode haver uma natureza vulgar, dura e insensível. Mas, por detrás do sofrimento, há sempre sofrimento. Ao contrário do prazer, a dor não tem máscara.” (Oscar Wilde)

Sérgio Barbosa (*)

Pelo visto aquilo que nunca deveria ter deixado de ser, eis que todos e todas estão de volta com o uso da MÁSCARA para mais do que uma PROTEÇÃO em tempo de PANDEMIA…

Portanto, FALTA DE AVISOS deste e do outro lado não fizeram o efeito desejado pelos DONOS DO PODER em todas as áreas do MERCADO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Entretanto, deve-se considerar que a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, ainda, seguindo o BERRANTE das MENTES MEDÍOCRES em tempo de DESGOVERNO BOZZONARO, bem como, do BO.DO.QUIO PROVINCIANO, foram OBRIGADOS e PRESSIONADOS pelo aumento dos CASOS DO CORONAVÍRUS para o retorno das MEDIDAS PROTETORAS…

Na realidade, a POPULAÇÃO em geral, continua acreditando que a PANDEMIA faz parte do passado e tudo mais em meio ao tudo de menos, haja vista o contexto atual dos fatos que estão ocorrendo neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Também, não se pode deixar de lado que nas últimas eleições para diversos cargos eletivos nas esferas estadual e federal, predominaram em sua maioria, os VOTOS DAS MENTES MEDÍOCRES, portanto, o resultado está mais ou menos de acordo com o esperado…

Em terras provincianas, considera-se que uma outra secretaria municipal está em conexão com as necessidades da comunidade, porém, a maioria está longe disto e mais aquilo…

As ditas PROMESSAS DE CAMPANHA continuam na BOCA DE ESPERA desde a primeira eleição do EXECUTOR PROVINCIANO, assim, afirmou o pensador do outro tempo que “O TEMPO É O SENHOR DA RAZÃO”…

Mas, tudo indica que este ano, uma ou outra PROMESSA pode se transformar em REALIDADE para os/as PROVINCIANOS/AS, tendo em vista que as ELEIÇÕES estão se aproximando e faz-se necessário colocar em prática a proposta milenar do PÃO E CIRCO (sic)…

Todavia, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, isso desde o GOLPE em 2.016 com apoio do PIG- PARTIDO DA IMPRENSA GOLPISTA, entretanto, TODO CUIDADO É POUCO com as denominadas MENTES MEDÍOCRES que predominam nos quatro cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

O FUTURO ficou no PASSADO e o PRESENTE continua reforçando que SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR e assim por diante em tempo de BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com