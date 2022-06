Adamantina recebe emenda parlamentar de R$ 150 mil que será destinada para a Cultura

Em contato com a reportagem do Jornal Folha Regional o pré-candidato adamantinense a deputado estadual, Marcos Lama, anunciou a conquista de R$ 150 mil para Adamantina por meio dos deputados Coronel Tadeu e Damaris Moura.

O recurso consta na Emenda nº 2022.036.40422. Além de Lama, o vereador Ricardo Cangirão também tem participação.

O valor será direcionado para a Cultura. “Apesar de ser uma área de grande importância, sabemos que é bastante carente de recursos. E como temos visto o bom trabalho que vem sendo realizado na nossa cidade, decidimos contribuir com essa conquista”, justificaram os autores.

A Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo já informou a Prefeitura do Município sobre a liberação.

“Queremos agradecer ao Coronel Tadeu e à Damaris por colaborar com Adamantina através dessa emenda, demonstrando atenção com a nossa cidade. Esperamos que esta parceria ainda traga outras conquistas”, acrescentaram.

Lama adiantou também que trabalha para viabilizar recurso de R$ 300 mil para infraestrutura (tubulação) na Rua Pernambuco, no Jardim Brasil.