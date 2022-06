Com presença de astronauta, UniFAI realiza pré-lançamento do CIC 2022 e premia atletas do JUNIFAI nesta sexta, 3

Um grande evento deve marcar o pré-lançamento dos Congressos Científicos (CIC 2022) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) e a entrega da premiação dos Jogos Universitários (JUNIFAI 2022) nesta sexta-feira, 3.

A solenidade, organizada conjuntamente pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e pela Pró-Reitoria de Extensão, terá início a partir das 20 horas no hall do Auditório Miguel Reale, no Câmpus II, com a premiação dos primeiros colocados dos Jogos, que registraram a participação de 13 delegações representando 16 cursos de graduação, além dos servidores docentes e técnico-administrativos.

Na sequência, no interior do Auditório, o pré-lançamento do CIC 2022 terá a presença do astronauta e ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações (no período de janeiro de 2019 a março de 2022), Marcos Cesar Pontes, para ministrar a palestra intitulada “É possível! Como transformar seus sonhos em realidade”.

As vagas para a participação presencial são limitadas, condicionadas ao preenchimento de um formulário de inscrição, disponível no link https://sites.google.com/fai.com.br/cic-unifai-2022. Haverá transmissão simultânea em telões do lado de fora do auditório.

Os Congressos Científicos da UniFAI têm como tema este ano “Evidências Científicas na Prática Profissional”.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail propesquisa@fai.com.br.