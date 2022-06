Carro desgovernado invade UPA e atropela pacientes em Ribeirão Preto, SP

A unidade fica na Rua Terezina, no bairro Sumarezinho. Segundo as primeiras informações da Secretaria Municipal de Saúde, nove pessoas foram atingidas e ficaram feridas.

Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, o motorista idoso estava levando a mãe para atendimento, e a suspeita é de que ele teria confundido os pedais do carro, que é automático, e pisado no acelerador ao invés do freio.