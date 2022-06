Aplicação da dose de reforço da vacina contra a COVID-19 em adolescentes tem início hoje (2) no período da tarde

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a aplicação da dose de reforço em adolescentes que tem entre 12 e 17 anos terá início hoje (2) a partir das 13h em todas as unidades básicas de saúde do município.

Podem receber a terceira dose do imunizante, aqueles que tomaram a segunda dose há 120 dias. Os adolescentes devem procurar o posto de saúde a que pertencem para receberem a vacina.

A aplicação da segunda dose para a mesma faixa etária bem como para os demais continua. Ao todo, Adamantina registra mais de 1300 pessoas com a segunda dose em atraso.

3ª dose em atraso

O município tem registrado mais de 6700 pessoas com a terceira dose em atraso. O imunizante deve ser recebido 120 após a segunda dose ter sido aplicada.

4ª Dose para idosos

A quarta dose em idosos acima de 60 anos também é aplicada em todas as UBS do município.

Com o decreto que determina a volta do uso das máscaras em ambientes fechados como medida sanitária, a Prefeitura de Adamantina pede que a população que está com a vacinação em atraso procure um dos postos de saúde para atualização da situação e faça uso da medida a fim de evitar a proliferação do vírus.