Agronomia e ProExt da UniFAI realizam primeira colheita após revitalização de Horta

Uma parceria firmada entre a Pró-reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), a coordenação do curso de Agronomia e a Associação Atlética Acadêmica de Agronomia (AAAAU) proporcionou a revitalização da Horta da UniFAI, localizada no Câmpus II.

A primeira colheita ocorreu na última sexta-feira, 27 de maio. Os 56 pés de alface colhidos foram doados ao Lar dos Velhos de Adamantina.

O projeto consiste na implantação de uma área de produção de hortaliças com a participação de estudantes em todas as etapas da produção e a posterior doação para instituições assistenciais do município.

“O principal objetivo é didático, atendendo as disciplinas de Horticultura, Pragas das Culturas, Doenças de Culturas, Fisiologia Vegetal, Adubação e Nutrição de Plantas, entre outras”, afirma o coordenador do curso de Agronomia, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli.

Na fase inicial foram plantadas alface, cenoura, couve, beterraba, cebolinha e salsa. De acordo com o coordenador, com a melhoria da estrutura da horta pretende-se aumentar as espécies de hortaliças, que por enquanto, não têm destinação específica.

“As hortaliças serão destinadas principalmente às entidades assistenciais, alunos voluntários da horta e funcionários, quando houver necessidade”, explica.

Todas as turmas de Agronomia participam do projeto de revitalização, com destaque para o 4º ano.

“A implantação de hortas vem ao encontro da proposta pedagógica do curso de Agronomia. Na prática, o aluno poderá executar as diversas etapas da produção agrícola para as culturas de ciclo curto. Além de demonstrar o aprendizado das diversas modalidades de manejo de pragas, doenças e plantas invasoras, participará das etapas iniciais de produção de mudas e, posteriormente, o plantio e tratos culturais. A finalização do processo de produção se dará com as etapas de colheita e preparo para destinação final das hortaliças”, finaliza.