Programa Bolsa-Trabalho abre 80 vagas em Adamantina

Inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.bolsapovo.sp.gov.br

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informa que estão abertas as inscrições para o Programa Bolsa-Trabalho, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com os municípios cadastrados, que consiste na destinação de bolsas para a população desempregada. Ao todo foram disponibilizadas para o município 80 vagas.

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 17 de junho por meio do portal www.bolsadopovo.sp.gov.br. O programa concede bolsa-auxílio de R$ 450,00 e cesta básica, na quantia de R$ 90,00 totalizando o valor de R$ 540,00 pelo período de 5 meses.

O inscrito realizará atividades destinadas à sua recolocação profissional durante 4 horas diárias, totalizando 20h semanais, estando incluídas nesse período, em conjunto ou individualmente, a participação em atividades junto à comunidade ou a órgãos públicos, bem como a participação em curso de qualificação profissional.

Condições para inscrição

O interessado deve estar em situação de desemprego e não ser beneficiário de seguro-desemprego ou qualquer programa assistencial equivalente.

É preciso ter idade mínima de 18 anos completos até a data da inscrição, residir pelo período mínimo de dois anos no estado de São Paulo e, ainda, integrar núcleo familiar com renda per capita de até meio salário mínimo e que não tenha outros membros beneficiários do mesmo auxílio.

Os interessados poderão buscar auxílio para efetivação do cadastro no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Adamantina, que funciona na Avenida da Saudade, 1072 – Vila Endo ou na Secretaria de Assistência Social, situada na Alameda Dr. Armando Sales de Oliveira, nº367.