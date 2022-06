Parceria entre Secretaria de Saúde e SAAMA resulta na implantação de uma horta na UBS do Jardim Brasil

Uma parceria entre a Secretaria de Saúde, por meio da Unidade Básica de Saúde do Jardim Brasil e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Adamantina, resultou na implantação de um projeto piloto de horta no posto que existe no bairro.

De acordo com os profissionais que atuam na unidade, a enfermeira Helen Cristina Correia de Brito, a nutricionista Maria Beatriz da Silva Canhin e Aline Oliveira Batista, fisioterapeuta, a ideia da horta na ESF surgiu como importante instrumento para a população, sendo construída por plantas medicinais e ervas e temperos.

Conforme elas explicam, o foco está na promoção da qualidade de vida dos usuários e no seu autocuidado, além do incentivo na melhoria da alimentação.

As orientações a respeito do uso da sálvia, orégano, capim cidreira, tomilho, hortelã, manjericão, entre outros se dará por meio da realização de palestras aos usuários do território da unidade básica de saúde.

“A distribuição será feita através de um grupo de caminhada formado pela equipe do jardim Brasil em parceria pelas residentes multiprofissionais da UniFAI”, finalizam.