Alunos do 2º ano da EMEF Navarro de Andrade vivenciam “mundo dos youtubers” em atividade realizada em sala de aula

Com o objetivo de trazer para a sala de aula o “mundo dos youtubers”, os alunos do 2º ano da EMEF Navarro de Andrade participaram de uma iniciativa diferente.

Um dos objetivos da disciplina de Língua Portuguesa do 2º ano é possibilitar que eles tenham contato com diferentes tipos de textos para que eles entendam e aprendam os diferentes gêneros textuais. A atividade surgiu a partir do contato dos alunos para aprender e entender o que é um texto informativo.

O intuito é fazer com que o estudante saiba o que é um texto informativo, quais são as características, estrutura, a forma de produção, a função na sociedade, onde é encontrado, qual é o público, assunto, entre outros.

De acordo com a professora Jucileia Steffen Pereira dos Santos, as crianças foram colocadas em contato com esse estilo textual, mas a temática foi combinada.

“Apesar de informativo, ele ia abordar a temática voltada aos animais. Então, levamos para a sala de aula textos sobre o tema. Assistimos vídeos, lemos textos para obter informações sobre os animais que eles tinham escolhido que foram: elefante, tucano, coruja, tubarão e o gorila. Os alunos tinham interesse em saber sobre os animais”, explica.

O primeiro passo para o desenvolvimento da atividade foi a pesquisa na internet e em enciclopédias. Feito isso, a ação teve como direção a produção oral e a produção escrita.

“Na atividade em específica, pensamos na produção oral que é complexa para a idade, pois eles tem entre 6 e 7 anos, mas que ela exige tanto quanto o texto. O desafio era que os alunos desenvolvessem a parte escrita e depois transformassem para o oral”, assegura.

Conforme a professora, o objetivo em fazer os vídeos estava em trazer elementos que são de interesse da criança que são os vídeos dos youtubers. “Eles tem bastante interesse por esse tipo de fala, por isso propus que eles desenvolvessem esse texto oral como se fossem youtubers”, comenta.

A criança precisa ser desenvolvida como um todo, por isso a realização da atividade é relevante

“Buscar esse gênero oral do qual existe na sociedade, usado por ela, com um linguajar que ela se interessa, torna o trabalho mais fácil, porque as crianças ficaram extremamente entusiasmadas, pois elas tinham o desejo de produzir vídeos que conversam com o público”, diz.

Para chegar aos vídeos, a professora relembra toda a trajetória. “Foi preciso trabalhar o texto escrito, o texto oral, a timidez da criança, a entonação, para conseguir o produto final”, conta.

O trabalho em sala de aula não ficou restrito a parte interna, pois segundo a professora, a ação contou com o apoio dos pais, do professor auxiliar e da coordenadora da escola.

“O trabalho foi feito em equipe e estou muito satisfeita com o resultado vendo no rostinho de cada um a alegria, pois eles viram o quanto é fundamental fazer um trabalho bem feito levando informação. Eles se sentiram importantes!”, finaliza.