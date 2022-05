Sapateiro é esfaqueado durante show de Zé Neto e Cristiano na Expoagro em Franca, SP

Segundo relato à Polícia Civil, um dos envolvidos na briga caiu no chão perto do sapateiro e o outro foi para cima dele. Na sequência, segundo relato aos policiais, a vítima disse que foi agarrada na perna por um dos envolvidos e foi golpeada no tronco.

Depois de ser atingido pela faca, o sapateiro, com a ajuda do filho, improvisou um torniquete no local do ferimento e procurou a Polícia Militar depois de ter ouvido de um segurança da feira que o corte era apenas um arranhão.