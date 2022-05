Polícia Rodoviária apreende mais de uma tonelada de maconha

Durante ação de fiscalização desencadeada através da operação “Paz e Proteção”, na manhã desta segunda-feira (30) a polícia militar rodoviária apreendeu 1.502 tabletes de maconha que estavam no interior de um veículo de cor preta que trafegava pela Rodovia Assis Chateaubriand, a SP-425, em Parapuã.

Segundo Boletim o motorista não atendeu a ordem dos policiais e tentou fugir. Após acompanhamento, no KM 375, sentido norte, o carro foi abandonado no acostamento da rodovia e o motorista fugiu a pé em um matagal existente as margens da Rodovia.

No interior do veículo foi localizada a droga em tabletes, que totalizaram 1.159,20 quilos.

Buscas foram realizadas para localização do homem, que não foi encontrado.

Ainda segundo a Polícia o veículo é produto de furto.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia do Município de Rinópolis.