Adamantina é uma das 22 cidades do Estado selecionadas para a Virada Cultural 2022

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo anunciou no dia 20, às 22 cidades do interior e litoral selecionadas para a Virada Cultural 2022.

O tradicional evento do Governo do Estado de São Paulo é uma maratona de 24 horas ininterruptas com atrações culturais. A iniciativa faz parte #JuntosPelaCultura2022, programa de difusão cultural ligado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo e gerido pela Amigos da Arte.

Com isso, pela primeira vez, a cidade passa a integrar o seleto grupo de municípios que sediam o evento. Adamantina está na faixa A, com cidades de até 40 mil, ficando entre as oito escolhidas dessa categoria.

Em todo o Oeste Paulista, apenas duas cidades foram selecionadas para a realização do evento, sendo além de Adamantina, também Presidente Prudente que tradicionalmente já promove a Virada Cultural. Com isso Adamantina terá uma verba de R$ 400 mil para a Virada Cultural em Adamantina.

O secretário de Cultura e Turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, celebrou mais esta importante conquista para a Cidade Joia e destacou que a programação cultural da #ViradaSP será definida em conjunto com a Secretaria Estadual, porém a expectativa é de que esteja presente ao menos, um grande show musical, com artista de renome nacional.

Sérgio Vanderlei ainda ressaltou que buscará incluir na programação um concurso cultural com a participação de artistas locais/regionais com forma de movimentar o cenário musical da região e estimular e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos nossos talentos.