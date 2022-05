Adamantina é contemplada com o Programa Tradição SP

Depois de ter sido contemplada com uma das sedes da Virada Cultural 2022, o município de Adamantina também receberá apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Tradição SP.

A chamada pública consiste em dar aos municípios apoio para que ações culturais sejam realizadas tendo como foco a valorização da cultural do local, valorizando as identidades regionais e/ou a história dos municípios.

Ao todo, foram selecionados 100 municípios e o repasse de recursos serão destinados para execução de atividades culturais no segundo semestre.

O repasse do Governo do Estado será destinado a contratação e pagamentos dos itens que integram o orçamento do projeto que foi apresentado e a Adamantina caberá a execução das ações que foram propostas.

“Ficamos muito felizes com a notícia, pois por sermos Município de Interesse Turístico voltado ao Turismo de Negócios precisamos promover ações que tragam as pessoas para cá sempre tendo como foco a geração de emprego e renda”, comemora o secretário de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei.