Prefeitura de Adamantina divulga programação de junho alusiva aos 73 anos do município

Junho, mês do aniversário de Adamantina, tem início na quarta-feira e para celebrar os 73 anos do município, as programações culturais, shows, jogos, continuarão acontecendo durante todo o período. As atividades começaram em maio.

Na primeira semana do mês de junho, as ações serão realizadas todas no domingo, 5. A partir das 8h, os atiradores do Tiro de Guerra percorreram todos os bairros recolhendo doações para a Campanha do Agasalho.

Ainda no domingo, 5, a partir das 9h da manhã com a programação Feira Livre na Estação Recreio. A dupla sertaneja Carlinhos & Damião fará uma apresentação para os frequentadores do local. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Cultura e a Rádio Cultura.

Para encerrar a semana, Samba Beats Trio sobe ao palco em mais uma edição do Pôr do Som a partir das 18h30 no Parque dos Pioneiros.

Aniversário de 30 anos da BAMAD

No domingo, 12 de junho, véspera do aniversário, será realizado o Pedal Solidário. A saída será da Estação Recreio com chegada no Parque dos Pioneiros.

Além disso, na mesma data, em comemoração aos 30 anos da Banda Marcial de Adamantina (BAMAD), o Parque dos Pioneiros receberá o Festival de Bandas Marciais e, ainda, terá uma apresentação da Orquestra Júlio de Castro de Tupã em mais uma edição do Pôr do Som.

Nas redes sociais, será realizada uma campanha de conscientização contra o trabalho infantil.

A programação prossegue no dia 13 de junho com uma missão em ação de graças pelos 73 anos do Município. Já no dia 15 de junho, a Secretaria de Assistência Social e parceiros promovem a Campanha de Conscientização contra violência da pessoa idosa.

Amistoso de futebol Veteranos da Prefeitura X Veteranos ADPM

No dia 19, ocorrerá a partir das 8h30 um amistoso de futebol entre a Equipe de Veteranos da Prefeitura contra Veteranos ADPM na Associação Desportiva da Polícia Militar. Já no dia 24 de junho, será realizado o Dia Mundial de Combate às Drogas.

No dia 25 de junho, o Jardim Adamantina recebe o Programa Meu Bairro em Ação e acontece a Festa Junina Capela São João Batista no Jardim Bela Vista.

Apresentação O Ilusionista e a Pianista

No sábado, 25, a partir das 20h, no Anfiteatro Fernando Paloni terá a apresentação o Ilusionista e a Pianista, um show em parceria com o Sesc que conta com a participação de Jay Bergamini, adamantinense.

No domingo, 26 de junho, será realizada mais uma edição do Pôr do Som. Na quarta-feira, 29, acontece o Arraiá da Cultura na Biblioteca Municipal Jurema Citeli e fechando o mês, ocorrerá a comemoração dos 30 anos da Delegacia de Defesa da Mulher de Adamantina.