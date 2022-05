PAUTA ABERTA em tempo de Música, Sociedade, Cultura e Publicidade…

“Porque senso de rebeldia sem ideologia não é resistência! É caçar adorno para teu próprio umbigo.” (Filipe Cantagalli)

Sérgio Barbosa (*)

Todas as vozes são necessárias quando os temas com temáticas estão relacionadas com o cenário atual, ainda mais em tempo de PANDEMIA, bem como, DENGUE e GRIPE…

Portanto, faz-se necessário estar em SINTONIA MUSICAL para que os desencontros possam ocorrer em nível de SOCIEDADE, ainda, tendo a mediação da CULTURA para muitos olhares por meio da PUBLICIDADE…

Nesta segunda-feira, 30 de maio, última segundona do mês, a partir das 20h, VOCÊ tem uma aproximação além do esperado com o PAUTA ABERTA, programa da Rádio LIFE FM, 109,7 MHz…

UMBIGO

Neste encontro, deve-se pautar que serão DOIS CONVIDADOS, isso mesmo, tendo em vista que os ocasos existem para fazer do esperado aquele algo mais que apenas o INUSITADO pode proporcionar…

Duas FIGURAS que são PERSONAGENS do cotidiano, porém, de FINAL DE SEMANA deste ou do outro lado em terras provincianas, assim, ALEMÃO e NARRAT ou vice-versa, serão PAUTADOS pelo jornalista diplomado, Sérgio Barbosa e ponto quase final…

Quanto ao tal UMBIGO, deve-se registrar que VOCÊ vai saber isto e aquilo, ainda, muitas outras coisas em tempo de COISO com ALEMÃO e NARRAT…

Não se pode deixar de lado que a UTOPIA pode ser mais do que aquela única alternativa neste TEMPO NOVO TEMPO, portanto, o desconhecido continua marcando presença aqui ou ali…

________________________________

(*) jornalista diplomado e apresentador do PAUTA ABERTA.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com