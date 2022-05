Cantor, esposa e filho pequeno morrem em acidente no Triângulo Mineiro

O cantor Piettro Dias, 29 anos, a esposa dele Taiane Silva, 30 anos, e o filho do casal, João Pedro, de apenas 6 anos, morreram na noite deste sábado (28/5), por volta das 21h, após batida frontal com caminhão, na BR-364, perto de Planura, município a cerca de 30 km de Frutal, no Triângulo Mineiro, em ponto conhecido como ‘Chácara do Cristo’.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Frutal, no momento da chegada da equipe de salvamento, o cantor estava preso às ferragens da picape Saveiro e já sem vida. Já a esposa e o filho dele chgaram a ser resgatados por ambulância de Planura para hospital da cidade, onde morreram pouco tempo depois do acidente.

Ainda conforme o CB de Frutal, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local e vai investigar as causas e dinâmica do acidente.

Segundo informações da Rádio 97 FM, o sepultamento da família está previsto para às 19h deste domingo, no Cemitério Municipal de Frutal.

Pedido de socorro

Um motorista contou ao Blog do Portari, que pouco tempo antes do acidente, o cantor ultrapassou ele, próximo ao ponto conhecido como “Chácara do Cristo e que, logo em seguida aconteceu a batida.

“Então eu parei e fui ver se tinha alguém vivo. Telefonei para a emergência e disse do acidente, pedindo socorro.

O motorista da carreta desceu em choque e logo outra carreta parou. A gente foi olhar o carro com uma lanterna e viu que tinha três pessoas e estavam todos desacordados”, relatou ao blog.

Sobre o motivo do acidente, ele disse que o local tem buracos, mas que não sabe dizer como ocorreu a colisão.

O motorista contou ainda que quando foi olhar dentro da picape o filho de Pietro estava no colo da mãe, sendo que, alguns minutos depois do acidente foram socorridos pela ambulância de Planura.

“Ainda levei a enfermeira para Planura no meu carro, porque não cabia na ambulância. E quando chegamos no hospital lá e ela confirmou que o caso era muito grave”.