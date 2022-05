Adamantina Rodeo Festival 2022 inicia troca de ingressos e venda de camarotes

Anunciado para ocorrer entre os dias 15 e 18 de junho o Adamantina Rodeo Festival 2022 começa a ser preparado pela empresa promotora Cabeludo Eventos.

Na semana passada foram iniciadas a troca de ingressos no Supermercado Mituo e a venda dos camarotes que serão instalados ao redor da arena no Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’.

A grade dos shows traz quatro atrações de sucesso no atual cenário sertanejo: Quarta-feira – Pedro Paulo e Alex; Quinta – Diego e Vitor Hugo; Sexta – Murilo Huffo, ex da cantora Marília Mendonça; Sábado – Léo e Rafael, os Meninos da Pecuária.

Nos dias 15 e 17, a entrada é gratuita.

Para participar do evento nos dias 16 e 18, basta se dirigir até o Mituo e efetuar compra a partir de R$ 70,00 que ganhará o ingresso.

“Mais uma vez graças a essa parceria do empresário Carlinhos Mituo conseguiremos tornar o evento realidade. Então, a cada R$ 70,00 que a pessoa comprar no supermercado terá direito a 1 ingresso. Se gastar R$ 140,00 ganha 2 e assim por diante”, destacou Emerson Caires, proprietário da Cabeludo Eventos.

Já os camarotes estão sendo comercializados a R$ 3.000 cada, no entanto, terão espaço para 10 pessoas. Este valor é parcelado, no cartão, em até 3x. E os interessados devem entrar em contato no telefone (18) 99711 7458 (Alessandro).