Em ação no centro, alunos de Contábeis orientam sobre MEI e declaração do Imposto de Renda

A coordenação do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Adamantina promoveu uma atividade prática no centro de Adamantina na manhã deste sábado, 28.

Com um estande montado na rua Deputado Salles Filho, na altura do número 269, alunos e professores orientaram a população sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF 2022, ano-base 2021) e do microempreendedor individual (MEI).

“Estamos aqui oferecendo à população gratuitamente o serviço da elaboração da declaração do MEI e, também, da pessoa física, que tem vencimento na próxima terça-feira [dia 31 de maio]. Estamos aqui trabalhando, levando o nome da Instituição, levando o nome do nosso curso de Ciências Contábeis, que é bastante novo ainda”, explicou o coordenador do curso, Prof. Dr. Jurandir Savi.

“Queremos realizar [ações como essa] outras vezes tanto em Adamantina quanto na região porque a UniFAI não é uma Instituição de Ensino local, a UniFAI é uma Instituição de Ensino regional e precisamos levar esses serviços também para toda a nossa região”, finalizou o coordenador.

A ação foi realizada das 8h às 12 horas.