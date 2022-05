UniFAI abre Processo Seletivo de cadastro reserva para admissão temporária de docentes

Estão abertas até 9 de junho as inscrições on-line do processo seletivo de Cadastro Reserva para admissão temporária de docentes do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). A oportunidade é destinada às disciplinas dos cursos de Medicina, Publicidade e Propaganda e Tecnologia em Estética e Cosmética.

A taxa é de R$200, que deverá ser paga até o dia 10. A contratação será por prazo determinado de 12 meses, podendo ser prorrogado por uma única vez, conforme a Lei Municipal n° 3.711, de 25 de abril de 2016.

Para a graduação em Medicina, há vagas para três disciplinas: Semiologia em Clínica Médica, Semiologia em Pediatria, Semiologia em Psiquiatria. O curso de Publicidade e Propaganda tem inscrição aberta para a disciplina de Fotografia Publicitária e a graduação em Tecnologia em Estética e Cosmética, em Estética Corporal I.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal unifai.com.br/concursos.

Inscrições e avaliação

No ato da inscrição o candidato deverá anexar documento de identificação com foto, currículo Lattes e documentos comprobatórios para fins da análise de títulos.

Será assegurada aos candidatos e candidatas com deficiência a reserva de 5% das vagas existentes e das que vierem a existir dentro do prazo de validade do processo seletivo, cujas atribuições para o cargo sejam compatíveis com a(s) deficiência(s).

O sorteio do tema e a prova didática serão realizados via Google Meet. Os links das respectivas salas remotas serão disponibilizados na homologação das inscrições.

A primeira fase que compreende a Prova Didática valerá 100 pontos e tem caráter eliminatório e classificatório, com peso dois. Já a segunda fase, Prova de Títulos, vale 100 pontos e tem caráter classificatório com peso um. A aprovação será considerada para quem obtiver pontuação igual ou superior a 70 pontos na Prova Didática.

Mais informações estão disponíveis no edital n° 13/2022.