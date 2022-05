Prefeitura continua investindo na construção de calçadas públicas em diversos locais

A Prefeitura de Adamantina continua investindo na construção de calçadas públicas em diversos locais.

Desde o ano passado o trabalho de construção de calçadas públicas tem sido executado pela Prefeitura em bairros e também em locais que recebem grande fluxo de pessoas e que fazem ligação em pontos da cidade.

São executados a concretagem do passeio público gerando condições para que as pessoas possam se locomover com maior segurança e conforto. Desta forma em locais que haviam matagal, fica após totalmente concretado para a passagem de pedestres.

Já foram beneficiados diversos pontos como Avenida Francisco Bellusci, Rua Carlos Pegoraro, além de diversos bairros.

Agora a Prefeitura de Adamantina acaba de concluir mais uma etapa executada, desta vez no Parque Itamaraty nas proximidades de um espaço público.

De acordo com o prefeito Márcio Cardim a construção de passeios públicos irá continuar visando o conforto da população e ao mesmo tempo deixar a cidade mais bonita e acolhedora, sendo investido exclusivamente recursos próprios da Prefeitura.