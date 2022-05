Motorista fica preso nas ferragens após batida entre caminhões em Tabatinga

Segundo informações da Polícia Rodoviária, a colisão foi traseira e a vítima, um policial militar aposentado, estava no caminhão que bateu atrás do outro.

O motorista ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com fraturas na perna o no pulso. Segundo a polícia, apesar das fraturas, a vítima estava consciente e estável durante o resgate.

A pista ficou com apenas uma faixa liberada durante o trabalho dos bombeiros, mas o trecho não precisou ser interditado. As causas do acidente serão investigadas.