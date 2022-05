Lar dos Velhos de Adamantina promove tradicional Festa Junina neste sábado

Depois de dois anos sem o evento, devido à pandemia da Covid-19, o Lar dos Velhos de Adamantina promoverá na noite deste sábado (28) a tradicional Festa Junina, organizada pela diretoria da entidade com o apoio fundamental de voluntários, parceiros e colaboradores.

Haverá barracas com comidas típicas: breguedé, pastel, cachorro quente, pizza frita, espetinho, cafta, pamonha, curau, colo de milho, milho cozido, variedades= de bolos e doces, além do completo serviço de bar com bebidas.

O evento tem início marcado para às 18h e ocorrerá na rua em frente ao Lar dos Velhos.

Os organizadores destacam que toda a renda arrecada será revertida para a manutenção dos serviços prestados pelo Lar dos Velhos aos idosos atendidos. “Por isso convidamos toda a população de Adamantina para prestigiar a nossa Festa Junina. Participe e colabora com a nossa entidade”.