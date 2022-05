Homem tenta fugir de residência e casal é preso por tráfico de drogas durante ação policial

Os policiais cumpriram a ordem judicial no fim da tarde desta quinta-feira. No local, estavam o casal e uma terceira pessoa que, ao ver os agentes, tentou fugir pulando a grade, porém acabou detido.

Durante as buscas, foram localizadas três porções de maconha dentro da gaveta do armário do banheiro, além de um rolo de plástico filme, uma balança de precisão e duas facas que continham resquícios semelhantes à maconha nas lâminas.



Já na cozinha, embaixo do armário, os policiais localizaram nove porções com odor e características de cocaína, e R$ 130 em notas diversas em cima do micro-ondas.